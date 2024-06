"Primo torneo giovanile in memoria di Joe Barone e Supercoppa 'Rocco B. Commisso' al Viola Park" Oggi al Viola Park si svolgerà il primo torneo giovanile Under 10 in memoria di Joe Barone, seguito dalla Supercoppa 'Rocco B. Commisso' tra Fiorentina e Affrico. Presenti il presidente Commisso e la dirigenza viola.