Pro Patria, l’ora del derby. Vincere per voltare pagina

BUSTO ARSIZIO (Varese)

di Luca Di Falco

In notturna lo stadio Carlo Speroni è pronto stasera con fischio d’inizio alle 20.45 ad accogliere il match tra Pro Patria e Lumezzane. Per i tigrotti l’anticipo odierno di questa sera diventa una gara importante per riprendere il giusto cammino dopo le due inopinate battute d’arresto rimediate in successione con Trento tra le mura amiche e sabato scorso, al Silvio Piola, contro la Pro Vercelli. I biancoblù di mister Riccardo Colombo vogliono uscire da questo tunnel negativo di risultati e riassaporare al più presto il gusto della vittoria, facendo valere il turno casalingo contro una neopromossa, per tornare a muovere la classifica del girone A del campionato di serie C.

Sotto il profilo tattico non ci discosterà dal sistema di gioco del 3-5-2, ma oggi la Pro Patria dovrà necessariamente prestare soprattutto massima attenzione e concentrazione in fase difensiva, cercando allo stesso modo di pungere in maniera efficace a livello offensivo, sfruttando le eventuali opportunità che si presenteranno nel corso dei novanta minuti di gioco. Dal punto di vista tecnico sarà interessante vedere poi quale sarà la scelta per quanto riguarda l’estremo difensore titolare tra i pali della porta biancoblù. Bisognerà capire se verrà schierato dal primo minuto Giulio Mangano oppure se tornerà William Rovida. Dubbi anche per il ruolo di centrale difensivo dove potrebbe essere arretrato Fietta al posto di Lombardoni con Bertoni in regia nel ruolo di playmaker. La partita di questa sera assume perciò un valore importante in casa bustocca perché dopo due turni negativi non ci si può assolutamente permettere il lusso di lasciare altri punti per strada.

La Pro Patria dovrà dimostrare di essere ormai una compagine di categoria in grado di saper badare al sodo e di essere cinica contro gli avversari diretti, senza sperperare punti preziosi in palio.

Dirigerà l’incontro Giuseppe Rispoli della sezione di Locri con Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia e Giuseppe Romaniello di Napoli come assistenti con Riccardo Borghi di Modena in qualità di quarto ufficiale.