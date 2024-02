Progetto comune. I tifosi bianconeri e quelli biancoverdi uniscono le forze

Importante progetto di condivisione tra due associazioni dagli obbietti assai simili e nate con l’auspicio di tentare di evitare le recenti, tremende, disavventure del calcio e del basket senese. La neo nata ‘Millenovecentoquattro’ e ‘Io Tifo Mens Sana’ hanno infatti deciso di acquisirsi reciprocamente una quota di socio ordinario e quindi il diritto dell’una di avere la presenza di un proprio rappresentante all’assemblea dei soci dell’altra, e viceversa. Lo fanno sapere, in un comunicato stampa, le due associazioni di tifosi, che hanno intrapreso, pur se con metodi e tempistiche differenti, la strada del supporting trust e intendono "garantire che i futuri manager chiamati ad avere responsabilità sulle società sportive che beneficiano dei fregi distintivi della collettività senese eccellano per capacità professionali e valori etici". Francesca Guasparri, presidente dell’associazione Millenovecentoquattro, a margine dell’accordo ha sottolineato la soddisfazione. "Siamo consapevoli che bianconero e biancoverde provengono da retaggi differenti, ma siamo certi che le battaglie che potranno esser combattute per affermate i valori dello sport saranno molte e ci vedranno sempre dalla medesima parte".