Progetto "Il calcio è per tutti». La Pro Soccer Plus oggi sfida il Pontedera e la Fiorentina

Progetto "Il calcio è di tutti": la Pro Soccer Plus comincia contro Pontedera e contro la Fiorentina. Scatta oggi la prima giornata del campionato regionale, un progetto paralimpico e sperimentale, in collaborazione con la Figc. La Pro Soccer Plus, unica formazione della provincia di Grosseto, messa in campo dalla società neroverde Pro Soccer Lab esordirà oggi per un campionato che durerà fino al 16 marzo, lasciando poi spazio alla fase che si giocherà il 27 aprile. La formula sarà quella del 7 contro 7, a caratura regionale, e vedrà le formazioni impegnate il sabato mattina, ogni quindici giorni, giocare due partite da 15 minuti a tempo. Oggi alle 10,15, contro il Calciando Insieme Pontedera, mentre alle 11,45 la Pro Soccer Plus sarà impegnata, per la seconda gara della prima giornata, contro la Fiorentina White. Nei turni successivi i ragazzi allenati da Cecilia Roncucci e da Antonio Mazzini, giocheranno con Livorno for special, Freccia azzurra, Fiorentina Purple e Lastrigiana special.