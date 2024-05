Progetto San Pancrazio. Si punta sui baby talenti

Orgoglio, passione, senso di appartenenza e integrazione. Il progetto calcio a San Pancrazio di Russi, appena promosso in Prima Categoria, sta avvolgendo tutta la popolazione del paese ravennate e non solo. Il San Pancrazio Calcio, fondato nel 1970, è diventato un simbolo per i residenti con una tifoseria – un’unione di giovani, anziani, autoctoni e nuovi arrivati – ormai ben radicata che segue ovunque i suoi beniamini, come ha dimostrato la "migrazione" prima a Marina di Ravenna, per la finale dei playoff del girone N, poi a Cotignola, sede neutra dello spareggio regionale per la promozione in Prima – poi vinto – contro il Bagnacavallo. In casa, tutte le attività si svolgono al campo sportivo Danilo Neri, di proprietà del comune di Russi, in un territorio nel quale la squadra di calcio rappresenta un esempio di come lo sport possa fungere da catalizzatore per l’integrazione e il superamento delle barriere culturali ed economiche. I dirigenti della società condividono questi valori, così il San Pancrazio ha deciso di riproporre il settore giovanile femminile e maschile: "Crediamo che lo sviluppo dei giovani – spiega il presidente Claudio Guberti – sia cruciale per un futuro solido. Il settore giovanile trasmette valori come il lavoro di squadra, il rispetto e la perseveranza, offrendo un ambiente sano e stimolante. La nostra missione è coltivare non solo campioni nello sport, ma anche cittadini consapevoli e responsabili. Il progetto prevede allenamenti mirati, supporto educativo e attività di socializzazione. Collaboreremo con scuole, famiglie e altre associazioni locali per creare una rete di sostegno integrata. Questa iniziativa promuove l’inclusione sociale e garantisce che nessun giovane venga escluso dalla pratica sportiva".

u.b.