PROGRAMMI. Marani: "Si lavora per un campionato che sforna talenti»

Matteo Marani, presidente di Lega Pro, tira le somme a dieci mesi dalla sua elezione. "Oggi – dice – nelle assemblee di Lega Pro si respira serenità. Lo dimostra la decisione assunta per i diritti tv in sette giorni e l’approvazione dell’ultimo bilancio all’unanimità. Per i nostri club far parte della Serie C NOW è più bello e a dare man forte ci pensano i numeri che evidenziano come la Lega Pro non genera nuovi debiti, ma anzi ha aumentato il suo fascino con sempre più tifosi negli stadi, crescita dell’audience televisiva e dell’interesse di nuovi sponsor". Si guarda anche al futuro. "Vorrei una C sempre più sostenibile, produttrice di talenti che riescono ad arrivare nella serie maggiore come è successo, ad esempio, con Riva e Baggio. Con stadi all’avanguardia e senza barriere. Sul fronte dei giovani stiamo lavorando con il vicepresidente vicario Zola. La riforma che stiamo elaborando porterà il suo nome".