Progresso Corzani e la speranza salvezza

CASTEL MAGGIORE

Pareggio nel fondamentale scontro salvezza tra Progresso e Pistoiese. Tutto nel primo tempo: al vantaggio toscano con Marie Sainte risponde Corzani. Il team di Castel Maggiore nella ripresa, spinge alla ricerca di una vittoria che avrebbe significato molto.

Il Progresso parte con il piede giusto e, al 5’, serve un provvidenziale intervento sulla linea di un difensore orange per impedire a un tiro-cross di Pinelli di finire nel sacco. Tre minuti più tardi è Iacovoni a lasciar partire una velenosa conclusione respinta dal portiere. Smaltita la paura, la Pistoiese inizia a crescere e, al 15’, serve un’ottima uscita di Bizzini per evitare il peggio. È il preludio al vantaggio, che arriverà cinque giri di orologio più tardi: sugli sviluppi di una punizione laterale, Marie Sainte si libera bene della marcatura e, di testa, gonfia la rete. Al 23’, sul fronte opposto, un calcio di punizione dello specialista Selleri sfiora la traversa e, al 35’, un colpo di testa di Donnarumma su assist di Selleri viene salvato in corner da Mataloni. La pressione locale si fa estenuante e, al 43’, il Progresso trova il pari con un destro da fuori di Corzani.

Nella ripresa, il team di Matteo Vullo preme alla ricerca del gol vittoria e, al 10’, un colpo di testa di Ferraresi su punizione di Selleri manca di un soffio lo specchio della porta. Al 21’ un tiro di Ferraresi viene salvato in corner dall’estremo difensore toscano mentre dieci minuti più tardi arriva la più nitida palla-gol per il 2-1: Cancello si ritrova tutto solo davanti al portiere e, invece di battere a rete, decide di servire (male) Iacovoni. La Pistoiese resta in dieci per il rosso a Riccio, con il Progresso che, a cinque dalla fine, va vicino alla vittoria con un destro di Donnarumma.