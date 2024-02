Progresso, una magia di Barbieri per sperare. I ragazzi di Vullo non sbagliano l’approccio

di Nicola Baldini

CASTEL MAGGIORE

Fondamentale vittoria salvezza per il Progresso di Matteo Vullo che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, regola di misura la diretta rivale Borgo San Donnino.

Grazie a questo successo, il team rossoblù si mantiene al quartultimo posto, a quota 24, e a due sole lunghezze di distacco dalla quintultima Sant’Angelo (sconfitta a Carpi). Al 2’, la formazione ospite si rende pericolosa con una conclusione di Abelli e, un giro di orologio più tardi, sul fronte opposto, è Rossi, su cross di Mele, a mancare di un soffio lo specchio della porta. L’alta posta in palio rende la sfida nervosa, con le due squadre che, almeno apparentemente, sembrano più preoccuparsi di non prenderle piuttosto che di affondare là davanti. L’unica occasione prima dell’intervallo, se così si può effettivamente considerare, è un diagonale di Selleri deviato in corner da un difensore. Nella ripresa, le due formazioni sembrano finalmente rompere gli indugi, con il match che si fa un pochettino più intenso e spettacolare soprattutto a livello di palle-gol create. Al 5’ un calcio di punizione dal limite dello specialista Abelli viene controllato da Cheli.

Al quarto d’ora, il Progresso riesce, finalmente, a sbloccare la sfida: è Barbieri, con una pregevole conclusione dalla distanza, a non lasciare scampo al sempre attento Piga. Passano tre minuti e il Progresso avrebbe la palla per il raddoppio, ma Barbieri, su assist di Selleri, non riesce a concludere. Nei minuti finali, la formazione ospite inizia a premere forte alla ricerca del pari e, al 25’, Cheli è bravissimo a sbrogliare in uscita una furibonda mischia in area.

Alla mezzora Selleri lascia partire un sinistro che sfiora la traversa e, a una manciata di secondi dal 90’, è Baccolini ad andare vicino al raddoppio. In pieno recupero, il Borgo sfiora il pari con un destro del neoentrato Ferretti che manca di un soffio lo specchio della porta.