Promozione

MARINA DI PIETRASANTA – Il Pietrasanta pareggia per 1-1 (in casa ancora sul sintetico del Pedonese) contro la Lampo e butta via una vittoria, due punti e l’occasione per risalire in classifica. Il pareggio subito sull’ultima azione della gara c’entra poco con la sfortuna, visto che i padroni di casa per un’ora abbondante hanno giocato quasi la partita perfetta, poi dopo l’espulsione a proprio favore sono calati. Il recupero finale è tutto da dimenticare: la paura di vincere ha letteralmente attanagliato testa e gambe dei biancocelesti. Parte bene il Pietrasanta che al 9’ passa grazie al bel colpo di testa di Pardini che trova l’angolo giusto sulla punizione calciata da Ghelardoni. La formazione di Bucci potrebbe raddoppiare in diverse circostanze, ma manca sempre il colpo vincente.

Nella ripresa, il Pietrasanta controlla agevolmente, al 62’ gli ospiti restano pure in dieci, e tutto sembra facile. Forse troppo, visto che manca il colpo decisivo. Nei cinque minuti finali, il Pietrasanta si disunisce, falli a ripetizione nella propria area, su una punizione al 93’ gli ospiti colpiscono la traversa. Al 95’ su un corner si genera una mischia e Massaro di sinistro pesca il pareggio. I biancocelesti perdono due punti preziosi, un fenomeno sin troppo ripetuto per i colori biancocelesti.

Andrea Bazzichi