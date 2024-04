Promozione domani in campo per la 13° di ritorno, fischio d’inizio alle 20.30. Nel girone D è già andata in archivio prima di Pasqua la sfida Del Duca Grama-Fratta Terme terminata col clamoroso risultato di 0-7 a favore dei termali. Il campo principale del turno odierno è il ‘Calbi’ di Cattolica dove arriva il Faenza per lo scontro diretto fra le terze della classe, a -3 dal Fratta Terme, che però riposa. I manfredi in questa fase sono indecifrabili (2 vittorie esterne e 2 ko casalinghi). Il Cattolica invece è particolarmente temibile fra le mura amiche, dove ha vinto le ultime 6, spesso con goleade. All’andata vinse il Faenza 1-0 con rigore di Gjordumi trasformato in avvio di ripresa. Il San Pietro in Vincoli, 5° con 47 punti a -6 dalla zona spareggi, reduce da tre turni con un solo punto racimolato e nessun gol segnato, gioca un match complicato ma certo non impossibile a Villa Verucchio, sul campo del Verucchio, 13° in zona playout, ad appena una lunghezza dalla zona salvezza. Lo Spiv confida nella vena del bomber Ndiaye (15 reti). È una sfida sulla carta interessante quella che aspetta il Classe a Misano. Le due squadre sono appaiate all’8° posto con 41 in condominio col Bakia Cesenatico. La zona playout dista 7 punti. Una vittoria servirebbe ad entrambe per allontanare ogni problema. Il Classe però non vince da 5 turni e medita il colpaccio, anche perché, nelle ultime 4 giornate, non ha segnato nemmeno un gol, racimolando 3 pareggi a reti bianche. I padroni di casa sono invece in serie utile da 6 giornate, con 12 punti raggranellati. Uno scontro salvezza di grande tensione è quello in programma a Cotignola, dove i padroni di casa, in piena zona playout, al 15° posto con 33 punti, hanno la possibilità di scavalcare il Civitella, 12° con 35 punti, dunque fuori di un solo punto dalle sabbie mobili. Il fanalino di coda Cervia è invece di scena al ‘Moretti’ di Cesenatico, ospite del Bakia. Nel girone C, il Solarolo, 3° con 57 punti a -2 dalla piazza d’onore, ospita il Trebbo, terzultimo con 29 punti e in lotta per evitare i playout (zona salvezza a -5). Lo Sparta Castelbolognese, 9° a quota 40 con 10 lunghezze da gestire sulla zona playout grazie anche ai 15 gol di Battiloro, misura il proprio stato di forma ospitando al ‘Bolognini’ la Comacchiese, sesta con 47 punti e ancora in corsa per i playoff, che distano 6 lunghezze.