Nell’ambiente del Lampo Meridien si respira un’aria di moderata soddisfazione per il punto casalingo, conquistato contro la capolista Viareggio. Per tutti i novanta minuti la squadra allenata da Mister Montagnolo ha giocato alla pari con la corazzata Viareggio. Da dire che nell’ultima mezzora è stato il Lampo Meridien che si è reso più pericoloso, manifestando apertamente, con il gioco espresso, la volontà di conquistare l’intera posta in palio. L’azione offensiva è stata però penalizzata dall’assenza di Maiorana infortunatosi nella partita di Coppa Italia. Positivo il rientro nella parte finale della gara di Benedetti, che si è ripreso dall’infortunio. Il Lampo Meridien ha necessità di giocare con il reparto offensivo titolale. Sono troppo poche le undici reti realizzate. Peggio hanno fatto solo le ultime quattro della classifica generale. Molto bene invece il reparto difensivo, che insieme alla Cerretese, è quello che ha subito meno reti. Solo nove. Nella prossima giornata giocherà in trasferta sul campo del Pietrasanta.

Positiva la giornata della Larcianese, che con un rotondo quattro reti a zero ha superato la formazione del Settimello. Molto bene la punta Ferraro autore di una doppietta. Con questi tre punti guadagnanti, la squadra allenata da Cerasa, si colloca a metà classifica, in una posizione più tranquilla, rispetto a qualche giornata fa. Adesso un turno di riposo.

Grazie ad un secondo tempo di assoluto spessore, l’Intercomunale Monsummano ha conquistato una bella ed importantissima vittoria sul campo della San Marco Avenza, battuta per 3-1. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa, firmato da Donati, rispondono le marcature messe a segno da Antonelli, Andrada e Moncini, quest’ultima arrivata su calcio di rigore. Gli amaranto si confermano così una squadra d’assalto, visto che le cinque vittorie finora conquistate sono arrivate tutte dalle gare giocate lontano da casa, e mantengono il sesto posto nel girone A di Promozione, con un solo punto di distacco dalla zona Play-Off.

Lo Iacono-Mancini