Promozione

casumaro

0

monte san pietro

1

: Manfredini, Ribello, Franceschini, Minarelli, Benini, Farina, Testoni, Lazzarin (30’st Rimondi) Guernelli, Minarelli, Nicoli, Barbieri, Cresta (11’st Ginesi). All. Cavicchi.

MONTE SAN PIETRO: Pequini, Mazzetti, Dal Monte, Tomasini, Comastri, Rotatori, Hinek, Laguzzi, Bartolini, Gogliorlmella. All. Brunetti.

Arbitro: Martini di Ravenna.

Marcatore: 29’pt Gogliormella.

Cade a domicilio il Casumaro proprio nello scontro diretto per evitare i play out. L’ambiente rossoblù era scosso per le dimissioni di Massimiliano Testa, che ha lasciato con il cerino in mano la dirigenza a gestire la transizione all’inizio della settimana. In tribuna seduto al fianco del direttore generale Fabio Montosi era seduto il nuovo allenatore scelto per gestire il campionato. Si tratta di Manuel Nardiello, l’anno scorso alla guida del Gallo in Prima categoria, in precedenza al San Carlo. "A lui ho chiesto la salvezza senza passare dai play out – spiega le ragioni della scelta Fabio Montosi – E’ un allenatore che può dare continuità all’ottimo lavoro di mister Testa: giovane, meticoloso e preparato". Torniamo alla partita, già difficile di suo per le vicende societarie, si è fatta ancor più complicata per le assenze del portiere Saccenti e dell’intero reparto offensivo, i vari Vinci, Bini, Faggioli, Daniel e Nicoli. Emergenza mitigata solo parzialmente con l’impiego di Ginesi, comunque entrato solo nel secondo tempo e non al meglio per i postumi di un infortunio. I bolognesi vanno in vantaggio verso la mezz’ora in contropiede, che scatta sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dal Casumaro, la retroguardia rossoblù si fa sorprendere da Gogliormella. Il veloce esterno bolognese scatta dalla sua metà campo, si fa quaranta metri palla al piede, slalom fra tre difensori e tiro imprendibile dal limite che si insacca sul secondo palo. Casumaro più intraprendente nel secondo tempo. La prima opportunità è al 15’, un colpo di testa fuori di poco di Ribello, su calcio d’angolo. Dieci minuti più tardi Paquini salva il risultato su tiro di Testoni da buona posizione. Poi cala il sipario.

Franco Vanini