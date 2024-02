Promozione

casumaro

: Saccenti, Testoni, Bini, Daniel (74’ Rimondi), Farina (37’ Finardi), Benini, Ginesi, Minarelli, Nicoli, Barbieri, Cresta. A disp. Manfredini, Guernelli, Pencarelli, Borsari, Amadelli, Rimondi, Ribello, Barbieri, Cresta, Corazzari, Finardi, Ginesi. All. Testa.

OSTERIA GRANDE: Leoni, Bruni, Gabrielli, Stanzani (77’Massoudi), Mazza, Osmani, Cavini, Carboni, Spitz, Grazioso, Teglia. A disp. Canova, Longo, Zaganelli, Massoudi, Luppi, Netzu, Cavazzini, Serra, Vignudelli. All. Melotti.

Arbitro: Alberto Coppola di Imola.

Marcatori: 40’ e 83’ Osmani, 57’ Cavini. Note: 84’ espulso Minarelli.

Ha resistito solo 40’ la formazione rossoblù, travolta a domicilio dalla capolista Osteria Grande, che ha approfittato delle tante assenze nei padroni di casa, da Franceschini a Vinci, da Faggioli a Ribello e Lazzarin. Larghi vuoti in giocatori importanti, leader di reparto come l’esperto difensore Franceschini. Non è stata una partita a senso unico, i padroni di casa, soprattutto nel primo tempo hanno giocato meglio degli ospiti, costruendo delle opportunità da gol. La prima capita sui piedi di Nicoli, davanti al portiere tenta il diagonale, la conclusione è violenta, ma centrale, Leoni riesce a respingere. Casumaro pericoloso anche con Ginesi, verso la mezz’ora il colpo di testa di Ginesi sorvola la traversa. Al 40’ ecco la doccia fredda: cross nell’area rossoblù, Osmani di testa invece fa centro e sorprende Saccenti. In avvio di ripresa il Casumaro parte forte nell’intento di trovare il pareggio e si rende pericoloso con Cresta, ma al 62’ la capolista raddoppia. Su un cross dalla fascia destra un rimpallo favorisce Cavini, che deve solo spingere in rete nella porta rimasta sguarnita. Il Casumaro poteva riaprire la partita con Nicoli, davanti al portiere calcia debolmente e Leoni si salva in angolo. All’83’ l’Osteria Grande cala il tris. Cross dalla fascia destra sul secondo palo, dove è appostato Osmani, che appoggia in rete per la doppietta personale per il bomber della formazione ospite. Un minuto dopo Minarelli riceve la seconda ammonizione e guadagna anzitempo gli spogliatoi e per i rossoblù è notte fonda.

Franco Vanini