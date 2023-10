San Marco Avenza

4

Viaccia

1

SAN MARCO AVENZA: Tognoni, Lattanzi, Franzoni, Cucurnia, Zuccarelli, Dell Amico, Conti, Aliboni, Donati, Smecca, Shqypi. A disp.: Baldini, Cacciatori, Raffo, Giannoccari, Mancini, Maggiore, Vicari, Pedrazzi, Cecchinelli. All.: Alessi.

VIACCIA: Biancalani, Piampiani, Melani, Martin, Maiolino, Ferroni, Tomberli, Wahabi, Silva Reis, Ridolfi, Rozzi. A disp.: Oliva, Papa, Martinelli E., Michelozzi, Sforzi, Querci, Servillo, Batacchi, Fedele. All.: Ambrosio.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Reti: 25’ Franzoni, 30’ e 66’ Smecca, 50’ Donati, 85’ Rozzi.

Note: 13’ espulso Ambrosio, 85’ espulso Servillo.

Continua il momento no del Viaccia, che dopo il ko di mercoledì scorso cade anche sul campo del San Marco Avenza e rimane bloccato a quota 12 punti nel girone A di Promozione, vedendo allontanarsi pian piano le zone di vertice.

I padroni di casa indirizzano il match già nel primo tempo, approfittando di una giornata decisamente da dimenticare dei pratesi, che prima incassano l’1-0 di Franzoni e poi, subito dopo, subiscono anche il 2-0 di Smecca.

Qualche timida reazione del Viaccia che non porta frutti, se si fa eccezione per un gol annullato a Tomberli per fuorigioco, e poi si arriva all’intervallo. Pratesi sotto di due reti e con mister Ambrosio espulso nei primissimi minuti di gara. Nella ripresa il San Marco Avenza mette subito in chiaro di voler far sua la partita e realizzail 3-0 con Donati.

La mazzata che spegne definitivamente gli entusiasmi della formazione ospite, che poi incassa anche la doppietta di Smecca per il 4-0, prima del sussulto di orgoglio e del gol del 4-1 finale che porta la firma di Rozzi. Negli ultimi minuti espulso anche Servillo nelle fila pratesi, a testimonianza di una domenica davvero da dimenticare il più in fretta possibile.

L. M.