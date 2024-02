Maliseti Seano

0

Real Cerretese

0

MALISETI SEANO: Mardale, Aiazzi, Menichetti A., Badiani, Bambini, Paoli, Perillo, Picchianti, Mocali, Breschi, Cavalieri C.. A disp.: Corradi, Ingrassia, Asara, Robi, Sensi, Rudalli, Sinteregan, Llana, Osasumwen. All. Di Vivona.

REAL CERRETESE: Battini, Tramacere Falco, Tolaini, Meucci, Michelotti, Lamberti, Fedi, Fioravanti, Masoni, Bouhafa, Cerboni. A disp.: Nigro, Grasseschi, Meoli, Pagliai, Melani, Lapi, Menconi, Spinelli G., Pisano L.. All. Petroni.

Arbitro: Vaggelli di Prato.

Un punto è meglio di niente. Gara senza troppe emozioni al "Comunale" di Maliseti. Il match finisce a reti inviolate ed è un buon pareggio per i padroni di casa, al cospetto di una squadra temibile come la Real Cerretese. Un punto che però non cambia la classifica deficitaria dei pratesi, ancora penultimi nel girone A di Promozione, adesso con 14 punti e 3 lunghezze da recuperare sull’Alleanza Giovanile Dicomano per sperare almeno di giocarsi la permanenza in categoria passando dai play out. La Real Cerretese, al contrario, perde una buona opportunità per scalare posizioni sul podio provvisorio, rimanendo in terza posizione con 39 punti, dietro a Viareggio e Lunigiana.

Come detto il match ha davvero poco da dire, dal punto di vista delle occasioni da rete degne di nota. La gara è combattuta in ogni zona del campo. Padroni di casa coriacei e determinati a difendere con le unghie e con i denti la propria porta. Ospiti sottotono in fase offensiva, rispetto al solito. Toni agonistici elevati. Da segnalare le buone prove di personalità dei tanti giovani schierati in formazione dagli amaranto, complici le assenze di buona parte dei titolari più esperti. Alla fine il pareggio rispecchia i valori visti in campo ed è una piccola iniezione di fiducia per la formazione di casa, che continua a lottare con le unghie e con i denti per non arrendersi all’idea di retrocedere in prima categoria. L. M.