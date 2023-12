Luco

2

Viaccia

0

LUCO: Rizzo, Arias, Buzzigoli, Cianferoni, Parrini, Alivernini, Urzetta, Gianassi, Kuka, Trotta, Nencioli. A disp. De Sanctis, Satta, Maritato, Del Re, Maenza, Parri, Mascherini, Farina. All. Bellini.

VIACCIA: Biancalani, Piampiani, Michelozzi, Martin, Carlesi, Ferroni, Sforzi, Wahabi, Tomberli, Servillo, Rozzi. A disp. Oliva Diaz, Torcasso, Papa, Martinelli, Querci, Medini, Maiolino, Ferroni, Batacchi. All. Ambrosio.

Arbitro: Castorina di Lucca.

Reti: 69’ Gianassi, 72’ Buzzigoli.

Niente da fare per il Viaccia, che cede il passo sul campo di un cinico Luco, sprecando soprattutto nel primo tempo e in avvio di ripresa una serie importante di occasioni per passare in vantaggio. Gli uomini di Ambrosio, di conseguenza, restano fermi a quota 17 punti a metà del tabellone del girone A di Promozione. Al 20’ Parrini calcia a lato di poco a tu per tu con Biancalani. Al 41’ Tomberli viene fermato per fuorigioco fra le proteste ospiti. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa, come detto, il Viaccia spinge forte nei primi minuti. Al 56’ Tomberli spreca un buon assisti di Batacchi. Al 68’ ancora la punta pratese di testa colpisce troppo centrale per impensierire Rizzo.

Al primo affondo, però, i padroni di casa passano in vantaggio con Gianassi e tre minuti più tardi trovano anche l’immediato raddoppio grazie a Buzzigoli, il più svelto di tutti sugli sviluppi di un corner a mettere in rete il pallone. Un uno-due ravvicinato che manda ko i ragazzi di Ambrosio, poi incapaci di reagire per provare a riaprire il match. In pieno recupero, anzi, il Luco colpisce anche un palo, ininfluente ai fini del risultato e della vittoria locale. Resta nelle fila del Viaccia più di qualche rammarico per non esser riusciti a capitalizzare le buone occasioni create ad inizio ripresa, contro un Luco che invece si è confermato squadra cinica, quadrata e ben costruita per la categoria, con alcune individualità assolutamente di spicco a livello tecnico.

L.M.