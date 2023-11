Promozione

Pietro Citera non giocherà più con l’Intercomunale Monsummano. L’attaccante monsummanese ha dato l’annuncio con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: nessuna spaccatura, anzi: semplicemente cercherà maggior spazio altrove. Un post carico d’affetto, il suo, dove ha anche ricordato la figura del presidente amaranto Antonio Mangiantini, purtroppo scomparso un mese fa: "Le strade si dividono, perché la passione mi porta a voler passare più minuti sul rettangolo verde da protagonista – ha spiegato –, perché sento di star bene, perché sto bene, perché so di meritarmelo. Giocare con la maglia del proprio paese, vincere e riportarla dove merita, è stata una delle cose più belle che mi siano successe – ha poi ripercorso con affetto –. Ricordo con gioia ed emozione quando il presidente Antonio Mangiantini mi disse alla firma ‘sono contento che finalmente ci siamo trovati, sono convinto che vinceremo finalmente questo campionato’. E così è stato". Citera, che ha messo a segno ben otto reti nel corso della sua avventura calcistica passata con addosso la maglia amaranto, ha poi concluso così: "E’ stato un anno bellissimo, pienissimo di emozioni, fatto di gioia, sudore, fatica, paura, amicizie nuove, orgoglio e ritrovata passione. Passione. Volevo ringraziare di vero cuore tutti, dai dirigenti ai magazzinieri, dai compagni al mister per avermi dato la possibilità di tornare a stare bene. E’ stato un viaggio bellissimo. Saluto con la consapevolezza di aver dato tutto e di aver lasciato sicuramente qualcosa di buono".

Simone Lo Iacono