Promozione: a Migliarino col Corticella. Mesola con l’Anzolavino. Portuense, la rincorsa ai playoff continua

Portuense lanciata verso le posizioni nobili della classifica, e reduce da cinque vittorie consecutive, trascinata dai 20 gol messi a segno da Daniele Melandri, capocannoniere del girone e capitano, ma anche dalla crescita complessiva del gruppo guidato da Paolo Mariani, che ha saputo dare identità e gioco, soprattutto nel 2024. Oggi pomeriggio (ore 14.30) i rossoneri giocheranno la prima partita a Migliarino, che sarà il campo di gara fino alla fine del campionato per non interferire con i lavori di costruzione del campo in sintetico al ’Bellini’, con il Corticella, neo promossa ma con tanti giocatori di categoria in organico. "All’andata avevamo vinto 1-0 – ricorda Alessandro Baiesi – con gol realizzato all’ultimo minuto da Melandri, un risultato che ci stava stretto, potevamo sbloccarla prima. Nessuno si sogna di sottovalutare lo Junior Corticella, una squadra solida, che si difende bene e tenta di colpire di rimessa facendo affidamento sulle doti di Scarpuzza, il suo miglior giocatore". Sfida delle matricole ad Argenta, dove è atteso il Fontanelice, strapazzato dalla Portuense giusto domenica scorsa, naviga nelle posizioni di retroguardia. Spera nei tre punti il presidente del Consandolo Luigi Maggi. "E’ l’occasione per tornare alla vittoria – è la speranza del massimo dirigente rossoblù – che ci manca dal 10 dicembre. All’andata il Fontanelice ci aveva imbrigliati fino a metà secondo tempo, fino all’eurogol di Gaiani. Speriamo faccia il bis ad Argenta, ma soprattutto confido nelle doti offensive di Colino e Badjie". Avversario più pericoloso per il Casumaro, che sarà di scena a Solarolo, secondo in classifica. "In linea teorica è una trasferta proibitiva – sostiene il direttore sportivo rossoblù, Marco Marani – abbiamo diverse defezioni, infortuni a lungo termine in giocatori importanti". Avversario alla portata per il Mesola. In riva al Po ci sarà l’Anzolavino. "E’ una partita importante – dice il presidente Modena –, l’occasione per ricominciare a correre dopo un periodo a corrente alternata. La vittoria ci manca da due mesi,serve il bottino pieno".