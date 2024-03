Promozione. A Montelupo arriva la Sestese

Ferito dall’inaspettata sconfitta sul campo del fanalino di coda Porta Romana, il Montelupo proverà a riscattarsi oggi alle 15 al Castellani, dove però arriva niente meno che la Sestese. Oltre al blasone, i rossoblù arrivano in riva alla Pesa forti del loro primato in classifica, sebbene in coabitazione con il San Miniato Basso, con 60 punti grazie a ben 19 vittorie in 24 giornate ed appena 9 gol subiti (17 clean sheet stagionali e 18 risultati utili consecutivi con 15 successi e 3 pari). Numeri da paura per la corazzata di Sesto Fiorentino, ma in questo 2024 il Montelupo ha dimostrato solidità e mentalità con appena 2 sconfitte ed appena 3 reti subiti. Mister Lucchesi recupera Safina, ma dovrà fare ancora a meno di Cintelli, Gueye, Ndaw e Marrazzo.

Nel girone A, invece, alla stessa ora al Palatresi di Cerreto Guidi la Real Cerretese ospiterà il Monsummano, compagine che insegue i biancoverdi a 6 lunghezze di distanza e che come i biancoverdi di mister Petroni ha pareggiato finora ben 11 giornate. In trasferta, però, gli amaranto non vincono dalla prima gara dell’anno solare, quando regolarono di misura (2-1 il finale) il Viaccia. In casa ’medicea’ si spera di recuperare alcuni degli infortunati e di proseguire le ultime due prestazioni contro Viareggio e Pietrasanta.