Promozione. A Pontremoli il Forte rimonta col solito Maggi

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli (35’ st Aliboni), Cucurnia, Filippi, Vannucci, Gazzoli (25’ st Pezzoni), Grasselli (34’ st Mancini), Mengali, Baudi (41’ st D’Antongiovanni), Ceciarini (45’ st Mathibedi). (A disposizione: Santini, Lisi, Scaldarella, Donati). All. Verdi.

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Credendino, Arcidiacono, Del Soldato, F. Sodini (36’ st Cardillo), Rocchiccioli, Gentile (1’ st Alberti), Papi, Maggi (41’ st Seriani), N. Sodini, Bresciani. (A disposizione: Nocchi, Tonacci, Valori, Carpentieri, Lossi). All. Malfanti (squalificato Cagnoni).

Arbitro: Lombardi di Piombino (assistenti di linea Giuntoli e Spinelli di Pistoia).

Reti: 26’ pt Ceciarini (L); 9’ st Maggi (F).

Note: ammoniti D’Antongiovanni (L) e N. Sodini (F); angoli 3-3; recupero 1’ e 5’.

PONTREMOLI – Pareggio di grande valore per il Forte dei Marmi che si presentava al “Lunezia“ contro una delle corazzate del girone (quanti possono permettersi un tridente Mengali-Baudi-Ceciarini in categoria?) senza tre pilastri offensivi come Rodriguez, Tedeschi e Lossi. Il match lo sblocca "L’alligatore" Gabriele Ceciarini di testa in mischia su sviluppi di palla inattiva mentre per gli squali pareggia ad inizio ripresa il solito Maggi che stavolta era pure capitano.