Promozione: alle 15.30 le sfide tra Junior-Osteria Grande e Anzolavino-Felsina. Beffa Msp, rimontato e battuto dallo Sparta

L’anticipo andato in scena sul terreno di gioco dello Sparta Castel Bolognese non ha portato bene all’Msp di Giuseppe Brunetti che, in vantaggio grazie a un’autorete di Mainetti, è stato rimontato fino al 2-1 finale. Oggi, alle 15,30, scenderanno in campo le altre sette formazioni bolognesi che militano nel girone C di Promozione. Sono addirittura due i derby in programma in questa ottava giornata, ovvero Junior Corticella-Osteria Grande e Anzolavino-Felsina. Nella sfida del ‘Biavati’, gli ospiti guidati da Vito Melotti partono favoriti anche se la neo-promossa allenata da Fabrice Cavina è galvanizzata dal primo successo in campionato centrato domenica scorsa sul campo dell’Atletico Castenaso. Favori del pronostico anche per il Felsina di Alessandro Ansaloni sul campo dell’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi, attualmente ultima in graduatoria. Importante sfida salvezza per il Fossolo di Leopoldo Santaniello che, tra le mura amiche, se la vedrà con il Placci Bubano mentre il Trebbo di Alessandro Valtorta farà visita alla Comacchiese. Match esterno anche per l’Atletico di Gianni Mazzoni, di scena a Casumaro.