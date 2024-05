Promozione: alle 17 sfida alla Pontremolese. Pietrasanta perde i pezzi chiave. Fuori Mengali, Ceciarini e Lorieri

Perde i pezzi il Pietrasanta in vista dell’importantissimo appuntamento odierno alle ore 17 allo stadio comunale “XIX Settembre“ dove ospiterà la Lunigiana Pontremolese nella semifinale playoff del girone A di Promozione Toscana (campionato vinto domenica scorsa dal Viareggio). In settimana si è fatto male il bomber Mengali (17 reti per lui in campionato più 2 in coppa) che ha rimediato una lesione al polpaccio che lo mette di sicuro fuori uso per oggi. Inoltre problemi simili sono capitati anche al 41enne jolly difensore/centrocampista Samuele Ceciarini (che però qualche pur minima chance di essere recuperato cel’ha). E infine è out pure il 2004 Lorieri (l’esterno di proprietà del Seravezza è alle prese con una distorsione alla caviglia e ne avrà per almeno due settimane). "Senza Mengali e Ceciarini perdiamo due elementi che sono stati trainanti per tutto il girone di ritorno da quando sono arrivato io – ammette ’Beppe’ Della Bona – sulla formazione ho molti dubbi e scioglierò le ultime riserve sono all’ultimo, in prossimità del match. La Pontremolese è imprevedibile. Hanno giocatori importanti e la squadra che hanno allestito era con l’obiettivo di vincere il campionato. Hanno tanti uomini di qualità ed esperienza e anche i giovani li hanno buoni. Sono molto temibili e se trovano la giornata buona possono vincere con chiunque. Non sarà facile ma noi dobbiamo fare la nostra partita, sapendo di aver due risultati su tre a nostra disposizione".

Dirigerà Bonaventura Corti di Prato, con Andrea Tilli di Prato e Francesco Dell’Agnello di Pontedera. L’altra semifinale, che inizia però alle 16, è Real Cerretese-Casalguidi (terna con Sara Foresi di Livorno, Carlo Maria Angelici di Valdarno e Rony Rodes Mbouna Temfack di Pisa).

Probabile formazione (3-5-2): Citti; Genovali, Da Prato (Ceciarini), Laucci; Szabo, Tosi, Ghelardoni, Vaselli (’04), Bonuccelli (’03); Pinelli, Falorni (Mancini).