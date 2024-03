PROMOZIONE, alle 18 tocca al team di melotti. Osteria Grande a un passo dall’Eccellenza. Con l’Msp basta un pareggio per fare festa

E’ tutto pronto, a Osteria Grande, per la grande festa per il primo storico approdo in Eccellenza. Oggi, alle 18, il team di Vito Melotti ospiterà infatti l’Msp e, in caso di risultato positivo (è sufficiente un pareggio), scatterebbe ufficialmente la festa con quattro giornate ancora da giocare. Questa sfida era inizialmente in programma come le altre dopo la sosta per il Torneo delle Regioni (Eccellenza e Promozione torneranno infatti in campo mercoledì 3 aprile), ma le due società hanno chiesto ed ottenuto l’anticipo ad oggi. Protagonista di una stagione praticamente perfetta, l’Osteria Grande ha 15 punti di vantaggio sulla Valsanterno ed è proprio grazie a questo margine che, in caso di pareggio o vittoria oggi nel derby, partirebbero i festeggiamenti senza dover attendere il risultato della formazione valligiana (che il 3 aprile se la vedrà con lo Junior Corticella).

La classifica: Osteria Grande 74, Valsanterno 59, Solarolo 57, Portuense Etrusca 53, Mesola 50, Comacchiese 47, Felsina* 44, Atletico Castenaso 43, Sparta Castel Bolognese 40, Msp e Consandolo 36, Fontanelice 34, A. Placci Bubano 30, Junior Corticella e Trebbo 29, Casumaro* 27, Anzolavino 20, Fossolo 8.

*una gara in meno