Promozione: altro successo nell’anticipo contro il solarolo. L’Osteria Grande vince ed è a un passo dalla grande festa

È pronta a festeggiare il primo storico approdo in Eccellenza l’Osteria Grande. La capolista, protagonista di una stagione letteralmente esaltante, si è aggiudicata 1-0 l’anticipo contro la seconda della classe Solarolo e ora i punti di vantaggio sono 17.

Considerando che, all’appello, mancheranno appena cinque giornate, è lecito affermare che la band di Vito Melotti può sostanzialmente dare il via ai festeggiamenti anche se per l’aritmetica occorrerà attendere la sfida odierna della Valsanterno. In caso di vittoria contro la Comacchiese, i valligiani si porterebbero infatti a -15 e mancherebbe l’aritmetica mentre in caso di mancato successo partirebbe ufficialmente la festa in casa Osteria.

Per quanto riguarda le altre, Atletico Castenaso e Felsina sono attese da match interni rispettivamente contro Portuense e Sparta. Impegni casalinghi anche per Msp e Trebbo, che se la vedranno con Consandolo e Fontanelice. Lo Junior Corticella sarà di scena sul campo del Placci Bubano mentre il Fossolo, già retrocesso, ospiterà l’altra pericolante Anzolavino.

