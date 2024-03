PROMOZIONE. Angelini e Cipriani lasciano il Gabicce

Il Gabicce Gradara ha sollevato dall’incarico il tecnico Bebo Angelini e il ds Filippo Cipriani "ringraziandoli e augurando loro le migliori fortune". Oggi guiderà l’allenamento sarà il vice allenatore Nicola Capobianco. "Stiamo valutando se optare per una soluzione interna o per un nuovo allenatore – spiega il presidente Gianluca Marsili –. Una scelta dolorosa, che rappresenta una sconfitta anche per la società visto che già due allenatori (a cominciare la stagione fu Filippo Vergoni, esonerato dopo la 6ª con la squadra a 3 punti) si sono succeduti sulla panchina. La situazione di classifica è grave, ma non compromessa e proveremo con tutte le nostre forze a salvarsi".