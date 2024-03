PROMOZIONE. Anzolavino ko, situazione difficile

È una marcia inarrestabile quella dell’Osteria Grande. Il team di Vito Melotti, sempre più in testa alla classifica, ha espugnato con il netto punteggio di 2-0 il terreno di gioco dell’Anzolavino. La diretta rivale Solarolo ha battuto 1-0, tra le mura amiche, l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni, con i punti di vantaggio del team di Vito Melotti che restano 14. Considerando che, all’appello, mancano appena sei partite, è logico affermare che in casa Osteria ci si può ormai preparare alla grande festa per il primo storico approdo in Eccellenza.

Situazione difficilissima, invece, per l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi che, a causa di questa sconfitta, resta al penultimo posto a quota 17 punti e con l’ormai concretissimo rischio di retrocessione in Prima Categoria. La certezza di retrocedere ce l’ha ormai il Fossolo di Leopoldo Santaniello, ultimo a quota 8 e ormai certo di non riuscire a salvarsi. In vantaggio sul terreno di gioco della Comacchiese, la compagine bolognese è stata infatti sconfitta 3-1. Restando nella parte sinistra della classifica, il Felsina non ha disputato la propria sfida sul campo del Casumaro in quanto il terreno di gioco dei ferraresi non era praticabile. Il Trebbo di Alessandro Valtorta ha centrato un ottimo pareggio in rimonta (da 2-0 a 2-2) sul campo della diretta rivale per la salvezza Consandolo mentre le altre due bolognesi che si stanno giocando la permanenza in categoria hanno ottenuto altrettante sconfitte.

L’Msp di Giuseppe Brunetti è caduto 1-0 sul terreno di gioco della Portuense mentre lo Junior Corticella di Fabrice Cavina è caduto 3-1, tra le mura amiche, contro il più quotato Mesola.