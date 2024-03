Promozione. Anzolavino, tre punti per sperare ancora

Dovrà attendere la prossima giornata (in programma mercoledì 3 aprile dopo la sosta per il Torneo delle Regioni) l’Osteria Grande per festeggiare ufficialmente il primo storico approdo in Eccellenza. Quando all’appello mancano appena cinque giornate, il team di Vito Melotti (che nell’anticipo di sabato ha battuto di misura il Solarolo) ha infatti 15 punti di vantaggio sulla Valsanterno (ieri vittoriosa 3-0 contro la Comacchiese) e, pur essendo evidente come la festa possa già partire, per l’aritmetica servirà un altro punto. Punto che, molto probabilmente, arriverà in occasione della prossima sfida interna contro l’Msp che, ieri pomeriggio, ha compiuto un importantissimo passo in avanti verso la salvezza battendo 3-1 il Consandolo.

Nella parte sinistra della classifica Felsina ed Atletico Castenaso hanno ottenuto due pareggi rispettivamente contro Sparta Castel Bolognese (1-1) e Portuense (0-0) mentre in zona salvezza c’è grandissima bagarre per cercare di restare aggrappati alla categoria. Il Trebbo ha impattato a reti bianche contro il Fontanelice, lo Junior Corticella è stato sconfitto a Bubano mentre l’Anzolavino ha mantenuto vive le speranze espugnando il campo del già retrocesso Fossolo.

n.b.