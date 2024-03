Promozione - Arriva il Casalguidi: sfida da play-off. Castelnuovo ci prova

Oggi, alle 15, al "Nardini", sfida per un posto nei play-off tra Castelnuovo e Casalguidi, con le due squadre divise da due punti. I gialloblu di Pisciotta hanno 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi con 7 sconfitte, mentre i pistoiesi del Casalguidi di Benesperi hanno messo insieme finora 43 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi, contro 9 sconfitte. In fatto di gol meglio il Castelnuovo: sia per quelli realizzati che per quelli subìti.

Due squadre, dunque, che sostanzialmente si equivalgono. All’andata terminò 2-2, dopo che i gialloblu si erano portati in vantaggio per 2-0, con un rigore trasformato da Gigi Grassi e un autogol di Gaggioli. Poi il recupero dei pistoiesi, con Martini e Paccagnini. Tra i gialloblu dovrebbe essere di nuovo a disposizione, dopo l’infortunio, il bravo centrocampista regista arretrato della squadra Tommaso Cecilia, classe 2004, arrivato dal Tau Altopascio a campionato iniziato e subito messosi in bella evidenza per le sue doti tecniche e atletiche. Finora, per Cecilia, 11 presenze in gialloblu con un gol segnato al San Piero a Sieve.

"Sarà sicuramente un bel confronto – commenta il team manager Pierpaolo Pucci – tra due squadre in forma. Ci separano soltanto due punti e, al 90’, ci auguriamo tutti di aver fatto il sorpasso". "Tutte buone notizie – annuncia il presidente Francolino Bondi – . La squadra è in forma e pronta a fare divertire i nostri tifosi contro il temibile Casalguidi. Inoltre Alessandro Vichi, sebbene convalescente, sarà in tribuna ad incitare il Castelnuovo".

"Infine – conclude Bondi – Lorenzo Biagioni, prima della partita, riceverà un premio per le 250 presenze in campionato con i nostri colori. Insomma, una domenica di straordinario interesse, festosa, con i play-off sempre più vicini, sempre più a portata di mano. Un invito a venire in tanti allo stadio".

Dino Magistrelli