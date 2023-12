Promozione: atletico castenaso e junior corticella in casa. Crollo Anzolavino, l’Osteria Grande aspetta il Mesola

L’anticipo in terra ferrarese non ha portato bene all’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi che, sul campo del Casumaro, è stato sconfitto 4-0. Il sedicesimo turno del girone C di Promozione sarà completato oggi con fischio d’inizio alle 14,30. Fatta eccezione per il derby bolognese tra l’Msp di Giuseppe Brunetti ed il Trebbo di Alessandro Valtorta, il match clou di giornata è, senza dubbio, quello tra l’Osteria Grande ed il Mesola. Gli uomini di Vito Melotti sono primi in classifica con sette punti di vantaggio sul Solarolo e con otto sullo stesso Mesola ed è evidente che un risultato positivo consentirebbe all’Osteria di mettere fuorigioco almeno una delle due rivali rimaste per il titolo. E ciò considerando anche il fatto che il Solarolo dovrà vedersela con il Felsina del nuovo tecnico Riccardo Regno, volenteroso di riscattarsi dopo l’inizio negativo.

L’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni e lo Junior Corticella di Fabrice Cavina ospiteranno rispettivamente Placci Bubano e Sparta Castel Bolognese mentre il Fossolo di Leopoldo Santaniello farà visita al Consandolo.