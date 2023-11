Promozione. Atletico Maremma e Invictasauro in campo per gli anticipi

Decima giornata di campionato nel girone B di Promozione con due anticipi che interessano le formazioni maremmane. Infatti oggi alle 14.30 scenderanno in campo Atletico Maremma e l’Invictasauro. La formazione rossoverde di mister Fabio Lorenzini oggi ospita l’Urbino Taccola: il team pisano è settimo in classifica con 13 punti e 4 vittorie; i maremmani inseguono, noni, con 9 punti. Sarà quindi fondamentale l’aspetto mentale, e il fattore casalingo per provare a portare dalla propria parte quei tre punti che servirebbero poi a tenere a debita distanza la zona playout. Urbino Taccola che in trasferta ha perso tre partite su tre, avendo 0 punti, come peggior dato totale del girone, ma è la miglior squadra casalinga, avendo incassato tutti i punti davanti al pubblico di casa. L’Invictasauro di De Masi invece sarà in quel di Firenze, per fare visita al Centro Storico Lebowski. In quel di Firenze i grossetani arrivano con 11 punti, contro il team locale che ha 15 lunghezze e che potrà far valere il fattore campo in maniera decisiva.