Promozione Attesa per Solarolo-Fontanelice

L’ottava giornata di ritorno del campionato di Promozione, propone oggi, alle 15, un anticipo di grande interesse. Nel girone C infatti, il Solarolo, 2° della classe, ospita all’Arboscelli il Fontanelice, in lotta per uscire dalla zona playout. Per i padroni di casa, l’inseguimento alla capolista Osteria Grande (-12) è forse un traguardo troppo ambizioso, ma resta da difendere la piazza d’onore, insidiata dal Valsanterno, ad appena 2 lunghezze. Tra l’altro, il Solarolo è in leggera flessione (solo 1 punto conquistato nelle ultime 2 gironate), mentre il Fontanelice, sconfitto di misura domenica scorsa dalla capolista, nell’ultima trasferta aveva espugnato Consandolo. Domani, alle 14.30, si giocano tutte le altre gare. Sempre nel girone C, lo Sparta Castelbolognese – 4 punti nelle ultime 4 giornate – è atteso dalla trasferta sul sintetico di Ponte Rivabella, contro il Monte San Pietro. In palio ci sono punti preziosissimi per la tranquillità.

I castellani, privi di Castellari squalificato per 4 turni, sono infatti al 10° posto con 33 punti, con 8 lunghezze di margine sulla zona playout. I padroni di casa sono un gradino sotto, a quota 30, ma in grande spolvero, essendo reduci da 4 risultati utili di fila e da 2 vittorie consecutive. Nel girone D, il campo principale è il ‘Neri’ di Faenza dove va in scena un derby in testacoda. I manfredi, scivolati al 4° posto dopo il ko di San Pietro in Vincoli ed eliminati poi dalla Coppa per mano del Bakia Cesenatico, ospitano il fanalino di coda Cervia che, nonostante i 12 punti di ritardo sulla zona playout, non ha ancora mollato la presa, come testimonia lo 0-0 imposto domenica scorsa al Torconca. Un match d’altissima quota è invece quello attende il San Pietro in Vincoli (5° a quota 43 e reduce da 3 vittorie consecutive) a Fratta Terme, sul campo della vice capolista a quota 45, reduce a propria volta dal ko di misura nella tana della Sampierana, prima della classe. Il Classe, 7° in classifica con 35 punti, ha la possibilità di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica, sfruttando il turno casalingo contro la Stella Rimini, tredicesima, e in zona playoff, con 27 punti. Domenica scorsa, i biancorossi di mister Folli, hanno interpretato bene una sfida analoga, andando a vincere in trasferta contro il Verucchio. Un match di cartello è anche quello in programma allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna, dove la Del Duca Grama, decima a quota 33 e in cerca di riscatto (appena 1 punto nelle ultime 3 gare), riceve la visita dell’ambizioso Cattolica, secondo della classe con 45 punti. Sono invece punti fondamentali per la salvezza quelli in palio nello scontro diretto di Cattolica, dove il Cotignola – 14° a quota 26 – rende visita al Torconca, penultimo e in zona retrocessione con 21 punti.