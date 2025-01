Promozione. "Aurora in netta ripresa,. Trodica sta facendo un campionato a sé»

La seconda giornata di ritorno del girone B di Promozione è presentata da Pietro Giacomini, diesse del Casette Verdini.

Porto Sant’Elpidio-Cluentina: "I locali costituiscono una buonissima squadra e sul loro campo possono fare bene: 1".

Aurora Treia-Casette Verdini: "Una partita delicata per entrambe. L’Aurora è in netta ripresa, noi abbiamo recuperato qualche elemento e possiamo giocarcela con chiunque. Andremo a Treia per fare la nostra gara con la speranza di conseguire un buon risultato".

Corridonia-Elpidiense Cascinare: "Il Corridonia è reduce da una sconfitta, avrà voglia di rifarsi e sul suo campo è favorito".

Monticelli-Azzurra Colli: "Il Monticelli si è rinforzato, l’Azzurra è un’ottima squadra e potrà scaturire un pareggio".

Sangiorgese-Palmense: "La Palmense è una delle squadre più in forma del torneo. È dura per tutti affrontarla e può tornare a casa con una vittoria".

Settempeda-Grottammare: "È una partita tra ottime squadre, può finire in parità tra realtà che stanno disputando un bel torneo mettendo in evidenza interessanti individualità".

Vigor Montecosaro-Azzurra Sbt: "La Vigor sa essere compatta ed è difficile da affrontare, l’Azzurra è un’ottima formazione".

Trodica-Montegiorgio: "Il Trodica sta facendo un torneo a sé e può aggiungere altri tre punti in classifica sebbene il Montegiorgio sia una bella squadra".