L’analisi di Gagliardini: "Maceratese in crescita"

In casa contro Matelica e Tolentino, tra i due impegni la Maceratese giocherà a Monte San Giusto: un trittico che mette in palio punti pesanti in cui i biancorossi dovranno dare una risposta dopo che la K Sport è a una lunghezza dalla squadra di Possanzini avendole rosicchiato 6 punti. "È indiscutibile – sottolinea il portiere Federico Gagliardini – che siano tre partite importanti, ma lo saranno tutte fino alla fine". In questo periodo la squadra di Magi si è fatta sotto. "Noi ci concentriamo su noi stessi, ritengo che la Maceratese sia in continua crescita, ci riconosciamo sempre più sulle idee dei Possanzini". I biancorossi sono reduci dal pareggio a Montegranaro. "Ritengo positivo quel risultato perché ottenuto contro una formazione forte e che sul suo campo sa esprimere appieno le sue qualità. Magari ci sono aspetti in cui avremmo potuto fare meglio, ma tutto sommato il pareggio è positivo". Sono trascorse 19 giornate dall’inizio del campionato e alla vigilia si diceva che sarebbe stato un torneo equilibrato e difficile. "Sono rimasto di quella opinione, del resto ci sono tanti tecnici molto preparati e giocatori di qualità per cui ogni partita è complicata e ricca di insidie". In vetta c’è la Maceratese con 42 punti, quindi la K Sport Montecchio Gallo a quota 41, al terzo posto il Chiesanuova con 39 punti, il Tolentino è a quota 32 e la Sangiustese a 31: in altre parole, la lotta per il primo posto è racchiusa tra le prime tre? "La classifica potrebbe dire questo, però mancano ancora molte partite e magari potrebbe inserirsi qualche altra formazione". Adesso in casa biancorossa si pensa al match contro il Matelica. "Ci attende una realtà con individualità di rilievo ed è una squadra organizzata, il nostro focus siamo noi, pensiamo a mettere in pratica quanto sappiamo fare per tutto l’arco del match".