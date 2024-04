Promozione. Bastia e Pietralunghese salgono in Eccellenza. Girone A, semifinale Pontevecchio-Nuova Alba

PERUGIA – Bastia e Pietralunghese salgono direttamente in Eccellenza. Sono i verdetti maturati negli ultimi, incredibili, 90 minuti della serie B regionale. Al Martinelli di Pietralunga ai padroni di casa è bastato l’1-1 contro il Castel del Piano per mantenere le 2 lunghezze di vantaggio in classifica e chiudere la stagione al primo posto. Spettacolo in campo e sugli spalti con mille persone arrivate a Pietralunga. Castel del Piano in vantaggio al 12’ con Vicaroni, pari di Brunelli al 45’. Nel girone B sorpasso all’ultima curva del Bastia che arrivava agli ultimi 90’ con 2 lunghezze di svantaggio sul Campitello capolista. Bastia che ha battuto 2-0 l’Amerina con reti di Donati e Del Prete, scavalcando i ternani sconfitti 1-0 a San Venanzo. Il gol del capitano sanvenanzese Cavalletti è fondamentale perché permette al San Venanzo di accedere alla semifinale playoff contro il Cannara, vittorioso a Guardea. La finalissima, domenica 12 maggio, vedrà la vincente sfidare il Campitello. Nel girone A di Promozione, invece sarà Pontevecchio-Nuova Alba la semifinale playoff domenica prossima. La vincente sarà di scena a Castel del Piano nella finale in programma domenica 12 maggio. A determinare la terza squadra promossa in Eccellenza sarà lo spareggio tra le vincenti dei due gironi che si disputerà domenica 19 maggio. Per quanto riguarda i playout, le sfide del girone A saranno Pievese-Piccione e Ventinella-Grifo Sigillo, nel girone B invece Real Virtus-Sangemini e Vis Foligno-Amc 98. In tutti i casi due risultati su tre per la formazione di casa.