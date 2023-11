Promozione: bel momento per tutte le ferraresi, coi risultati esterni di Casumaro e Portuense e la solidità del Consandolo. Il Mesola si rinforza, la Comacchiese risale

Secondo pareggio consecutivo per il Mesola, entrambi ottenuti con formazioni ferraresi: dapprima a Casumaro e domenica in riva al Po con il Consandolo (nella foto il tecnico Dirani). La divisione della posta sta un po’ stretta ai castellani, che hanno costruito di più e colpito un palo, sono emerse le solite difficoltà a trovare la via del gol. Ecco perché il Mesola è corso ai ripari sul mercato per colmare la lacuna. Va in questa direzione l’innesto di Enrico Gherardi, quarant’anni compiuti da poco, fisico integro e immutato fiuto del gol. E’ un vero bomber: tra i dilettanti detiene il primato di gol realizzati, ben 36 nel Trento che vinse il campionato di Eccellenza. Una carriera di buon livello, anche tra i professionisti (Mantova, Ternana, Giacomense, Reggiana) e tanti gol anche nel vicino Porto Tolle e poi a Rovigo. Sarà una bella sfida a colpi di gol con Daniele Melandri, il bomber della Portuense, autore domenica del decimo gol stagionale e di un assist, decisivo nel colpaccio rossonero a Bubano. Torniamo al Mesola, che rafforza anche la batteria dei fuoriquota con Finetti e Leonardi, mentre sono ai saluti Igboeli, Casette, Cantelli e Pagan. L’arrivo di un pezzo da novanta, sia pure in età non verdissima, significa che il presidente Massimo Modena vuole tentare lo storico salto di categoria, visto e considerato che Osteria Grande è ancora a tiro, il distacco per ora è di solo quattro lunghezze. Chi non ha steccato nel delta del Po è la Comacchiese, che ha vinto al 90’ contro lo Sparta, che si è rivelato un osso duro. "Castelbolognese si è difeso bene – racconta Mauro Bresciani, allenatore rossoblù – ben messo in campo. Abbiamo avuto pazienza e alla fine siamo stati premiati. Siamo sulla buona strada per i play off, proveremo di accorciare ulteriormente le distanze". Dicevamo della Portuense, in Romagna ha raccolto la seconda vittoria consecutiva nonostante le numerose assenze. "Bubano ha giocato meglio nel primo tempo, nel secondo siamo usciti alla distanza e vinto con merito. Adesso bisogna restare concentrati e lavorare, senza guardare alla classifica", dice mister Mariani.