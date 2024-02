Promozione. Belvedere e Sant’Andrea: è derby

Ventiduesima giornata di campionato in Promozione. Oggi derby maremmano tra Belvedere e Sant’Andrea, dove i padroni di casa oramai fuori dalla corsa al primo posto cercheranno di confermarsi terza forza. Sant’Andrea che invece, seppur penultimo in classifica, ha ancora possibilità di agguantare l’Armando Picchi che lo sovrasta di tre lunghezze in classifica. La formazione di mister Silvestro è chiamata ad una prova perfetta per uscire dal campo del Belvedere con dei punti. Pur senza Blanchard i rossoneri partono con i favori del pronostico. In ottica salvezza, l’Armando Picchi gioca in casa contro l’Invictasauro. Grossetani che hanno 28 punti ma che non possono dormire sonni tranquilli, vista la brevità della classifica. Vincere potrebbe quindi anche favorire il Sant’Andrea. Turno casalingo invece per l’Atletico Maremma, quinto, contro i Colli Marittimi, undicesimi, ma a soli 4 punti di distanza.

Il programma: Armando Picchi-Invictasauro, Atletico Maremma-Colli Marittimi, Belvedere-Sant’Andrea.