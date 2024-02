Promozione. Bocci: "Grande Villa San Martino». GabicceGradara allunga la striscia

Sono risultati postivi per le otto pesaresi in Promozione. L’ultimo turno ha confermato il buon stato di salute delle provinciali che hanno tutte obiettivi importanti da raggiungere. Ad incominciare al Sant’Orso, terzo in classifica a meno 4 dalla capolista Fabriano. Punta ai playoff la Fermignanese e può inserirsi in questa fascia anche il Valfoglia. La Pergolese punta salvarsi quanto prima, sta uscendo fuori dalla zona pericolante il Gabicce e anche il Villa San Martino a suon di prestazioni sta risalendo la china. In crescita anche il Mondolfo Marotta e il Vismara.

Qui Sant’Orso. "Con la Fermignanese è stata una bella sfida. Un buonissimo primo tempo, dove sicuramente avremo meritato il gol per la gran mole di gioco e per alcune buone occasioni, poi il secondo tempo è stato molto equilibrato. Un buon punto contro una squadra forte che sarà protagonista fino alla fine". Qui Villa San Martino. Il bel successo dei pesaresi contro l’Osimo Stazione è commentato dal diesse Luca Bocci: " Altra grande prestazione della squadra, dopo una settimana non semplice, con qualche acciaccato. Siamo stati cinici nello sfruttare al meglio le occasioni, poi nel secondo tempo dopo il terzo gol ci siamo difesi con ordine. Non aver preso gol è importante".

Qui GabicceGradara. Continua la striscia positiva del Gabicce Gradara. Dopo due vittorie di fila la squadra di Angelini trova un punto prezioso sul campo del Vismara, ultima in classifica, pareggiando 2-2 allo stadio Benelli di Pesaro. Dice il diesse Filippo Cipriani: "C’è rammarico per la mancata vittoria, abbiamo gettato via una occasione importante per allungare il passo: purtroppo non siamo riusciti a concretizzare la nostra superiorità in fatto di occasioni e mole di gioco e l’arbitro ci ha annullato il terzo gol che era regolare. Allunghiamo la serie positiva, restiamo fuori dalla zona playout e ci prepariamo al meglio per affrontare il Marina nel prossimo turno al Magi, un avversario in odore di playoff e molto pericoloso".

Qui MondolfoMarotta. Il diesse Paolo Pretelli commenta: "Contro la Castelfrettese alla fine ha prevalso la paura di perdere. Una partita avara di emozioni e condizionata dalla pioggia e dal campo pesante. Nel primo tempo abbiamo avuto un buon approccio, poi sul finale un paio di situazioni pericolose potevano farci male soprattutto con Ginesi che non ha sfruttato al meglio una sbavatura difensiva. Nella ripresa abbiamo registrato meglio l’assetto con un paio di sostituzioni, ma zero occasioni sia da una parte sia dall’altra. Un pareggio che muove la classifica ma alla luce degli altri scontri non la cambia. Siamo contenti per un altro esordio di un ragazzo del nostro settore giovanile, che sta lavorando molto bene, il portiere Federico Ubertini classe 2007 che si è ben comportato meritandosi una sufficienza piena".

La squadra della settimana. 1)Sodani (Valfoglia), 2)Barilaro (Fabriano Cerreto), 3) Tonucci (S.Orso), 4) Rebiscini (Pergolese), 5) Santoni (Portuali Dorica), 6)Santi (Fermignanese), 7) Paoli (Villa San Martino), 8)Marconi (A.Mondolfo Marotta), 9) Pieralisi (Moie V.), 10)Costantini (Gabicce Gradara), 11) Renzi (Vismara). All. Pompei (Villa San Martino). Arbitro Spadoni di Pesaro (Biagio Nazzaro- Moie).

Amedeo Pisciolini