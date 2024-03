Promozione. Bouhafa illude la Real Cerretese. Alla fine comunque un buon pari

pietrasanta

1

real cerretese

1

PIETRASANTA: Citti, Lorieri (46’ Bonuccelli), Laucci, Ghelardoni, Genovali, Ceciarini, Szabo, Bondielli (56’Biasci), Mengali, Tosi (78’ Pinelli), Salini (56’ Falorni). All. Della Bona.

CERRETESE: Battini, Pagliai, Grasseschi, Fioravanti (30’ Cerboni), Lamberti, Mordagà, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Menconi (74’ Masoni). All. Petroni.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 11’ Bouhafa; 45’ Salini.

Note. Spettatori 150 circa. Ammoniti Lorieri, Bachini, Bonucclli, Laucci e Tosi.

PIETRASANTA – La cerretese coglie un punto pesante nello scontro diretto fra le principali inseguitrici del Viareggio capolista grazie al pareggio per 1-1 sul campo del Pietrasanta che era reduce da otto vittorie di fila. Risultato importante quindi che lascia inalterate le speranze di alta classifica della formazione di Petroni che ha saputo soffrire nella ripresa resistendo alla pressione dei padroni di casa. Nonostante il fondo pesante nel primo tempo si gioca a gran ritmi. Una sbavatura in disimpegno costa cara al Pietrasanta: palla persa ai trenta metri e Bouhafa vedendo il portiere fuori dai pali lo fredda con un destro di tecnica e precisione. La Cerretese gioca bene trascinata dal duo Bouhafa-Fedi, con il passare dei minuti il Pietrasanta si riprende ed al 45’ Salini al termine di un’azione convulsa sulla corta respinta del portiere trova il pertugio giusto per il pareggio.

Nella ripresa la Cerretese cala fisicamente, il Pietrasanta gioca in una metà campo ma gli spazi sono risicati all’inverosimile. Tanto volume di gioco ma poche occasioni, al 84’ quando Falorni da posizione defilata sfiora il palo a portiere battuto si capisce che il pareggio ormai è un risultato scritto. Il risultato resta immutato così come le posizioni delle due squadre, destinate forse a rincontrarsi ai playoff.

Andrea Bazzichi