Promozione. Bouhafa illude, solo pari per la Cerretese

real cerretese

1

san marco avenza

1

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Grasseschi, Meucci, Lamberti, Mordaga, Cerboni (75’ Fedi), Fioravanti, Melani, Bouhafa, Menconi. All. Petroni.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Orlandi, Della Pina (65’ Lattanzi), Cucurnia, Zuccarelli, Aliboni, Conti, Pasciuti, Verona, Doretti (55’ Shopy), Smecca (58’ Donati). All. Alessi.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Reti: 60’ Bouhafa; 87’ Donati.

CERRETO GUIDI – Solo un pari per la Real Cerretese, frenata in casa da un cinico San Marco Avenza. Dopo un primo tempo avaro di emozioni i medicei colpiscono due pali con Cerboni prima di passare con Bouhafa, su assist di Melani. All’87’, però, il neo entrato Donati firma il pari di testa su cross dalla sinistra e al 94’ Baldini dice di no a Menconi.