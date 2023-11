Promozione Bresciani illude la Pontremolese. Il Viareggio ribalta il risultato con Ceciarini

VIAREGGIO

2

LUNIGIANA PONTREMOLESE

1

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; Belluomini, Benedini, Bertacca, Sapienza; Lombardi, Pizza, Fazzini (41’ st D. Benedetti); Chicchiarelli; Brega, Ceciarini (33’ st Minichino). All. Stefano Santini.

LUNIGIANA PONTREMOLESE (4-3-1-2): Cacchioli; Vignozzi (1’ st Barabino), A. Filippi, Verdi, Miceli; Grasselli, Seghi (41’ st Ghiselli), Bresciani (33’ st R. D’Angelo); Gabrielli; Simonelli (31’ st Iaropoli), Petracci. All. Riccardo Bracaloni.

Arbitro: Alessia Lisi di Empoli.

Marcatori: 3’ pt Bresciani (L), 4’ Ceciarini (V), 26’ Ceciarini (V).

Note: spettatori 500 circa tra cui Marcello Lippi; ammoniti Bertacca, Benedini e Ceciarini (V), Vignozzi e Petracci (L).

VIAREGGIO – Non riesce l’operazione sorpasso alla Pontremolese che perde (in rimonta) e non senza polemiche il big match in casa del Viareggio capolista. La sfida per i nomi in campo, la qualità e l’intensità agonistica non ha deluso le attese, visto che di fronte c’erano forse le due accreditate principali per salire di categoria.

L’incontro è stato subito stappato dal controverso episodio che dopo 70 secondi vede Petracci affossato appena fuori area da Bertacca: fallo da rosso ma l’arbitro Lisi di Empoli propende solo per il giallo all’indirizzo del difensore viareggino (che poi risulterà pure stavolta il migliore in campo). Sulla punizione dal limite che ne scaturisce l’ex Seravezza Nicolas Bresciani con un super sinistro rasoterra incenerisce Carpita sul suo palo portando in vantaggio la Pontremolese. Ma immediatamente dopo il Viareggio pareggia con la gran palla che Chicchiarelli, dopo aver ricevuto la sponda di Brega va a servire a centro area per un acrobatico Ceciarini che fa 1-1. Lo stesso Ceciarini si ripete al 26’ firmando il controsorpasso su dormita della pur schierata difesa lunigianese. I bianconeri poi rischiano grosso al 35’ quando Petracci viene chiuso ad un passo dal tap-in a porta spalancata. Un minuto dopo sono le zebre a sprecare il contropiede del possibile 3-1 con Belluomini che spara alto. Poi ci prova Sapienza di testa su corner (che non c’era) mentre a fine primo tempo gli ospiti perdono il 2004 Vignozzi per grave infortunio.

Nella ripresa succede poco a livello di occasioni (a metà frazione Filippi sfiora il 2-2 d’incornata) col Viareggio che si difende bene e blinda il raccolto. I migliori sono stati Bertacca, Pizza e il match-winner Ceciarini. La Pontremolese avrebbe potuto provar di più a fare la partita sulla propria parte sinistra del centrocampo nel “mis match” Bresciani-Lombardi non sfruttato granché, anche per meriti del Viareggio che ha “spostato“ la partita altrove.

Simone Ferro