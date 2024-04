Promozione

Valsanterno

1

Portuense

1

VALSANTERNO: Bracchetti, Pirazzoli (35’ st Rocchi), Valentini, Fabbri, Cerasuolo, Gallinucci, Simone, Castagnini (27’ st Senese), Tonini (46’ st Abiba), Sciuto, Bali. All.: Potepan.

PORTUENSE: Simoni, Marconi, Sorrentino, Masiero, Ferrari, Formigoni, Orlandi, Sarto, Pierfederici, Grazia (23’ st Fantoni), Sorghini (27’ st Allegrucci). All.: Mariani.

Arbitro: Zaccaria di Faenza.

Reti: 41’ pt Sciuto (V), 26’ st rig. Pierfederici (P).

Note: ammoniti: Cerasuolo (V), Sciuto (V), Sorrentino (P), Formigoni (P), Orlandi (P).

Il Valsanterno pareggia 1-1 con la Portuense e tiene a debita distanza la formazione rossonera, che con il punto ottenuto agguanta al terzo posto il Solarolo, sconfitto sul campo del Felsina. Proprio il Solarolo che ad oggi sarebbe la rivale dei ragazzi di mister Mariani nella semifinale playoff, con i ravennati in vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.

Il primo spunto buono è di parte valligiana con la conclusione centrale, al 16’, di Tonini, respinta in bagher pallavolistico da Simoni. Il giovane Pierfederici, spina nel fianco della difesa di casa, cerca l’azione personale al 39’ con una rapida percussione terminata con un tiro da fuori area che si perde sul fondo. Centoventi secondi dopo si sblocca il risultato: Sciuto si incarica della battuta di un calcio di punizione dai 25 metri, tentativo potente sul primo palo che tocca l’erba bagnata e inganna Simoni, il quale tocca ma non trattiene, 1-0. Nella seconda frazione la Portuense si fa avanti con decisione, costringendo sulla difensiva la Valsanterno. L’insidiosa punizione di Grazia, al 51’, comporta un pericolo per la porta di casa: Bracchetti tocca, la palla termina tra i piedi di Sorrentino ed è provvidenziale Valentini nel respingere a pochi passi dalla linea. Al 65’ occasione d’oro per i ferraresi: rigore concesso per fallo di Simone su Pierfederici, dal dischetto Bracchetti ipnotizza Grazia respingendo alla sua destra. Sei minuti più tardi, Pierfederici guadagna un altro penalty, atterrato da Bracchetti, e lo trasforma con una conclusione centrale.