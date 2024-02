Promozione Cadimare si illude ma cede alla capolista

Il Bogliasco tiene a distanza di sicurezza le contendenti alla vetta. Ma il campionato di Promozione girone B è un ingorgo di squadre raccolte in una manciata di punti e basterà una frenata per rivoluzionare la classifica, in una costante che sta accompagnando da inizio stagione. E’ sufficiente un passo falso per essere risucchiati come accaduto al Don Bosco che ha avuto la chance di salire ancora a ridosso delle prime ma ha trovato la sorpresa Sampierdarenese che si è imposta 3-1 frenando così la corsa dei salesiani a segno con Mazzantini mentre per gli ospiti hanno firmato la vittoria la doppietta di Chiarabini e il guizzo di Fedri. Al comando del torneo resta dunque il Bogliasco che ha battuto il Cadimare, passato in vantaggio dopo un quarto d’ora con Mathibedi, 3-1 con le reti di Maggiora, Ballari e Moretti. Risultato insidioso per gli spezzini che restano al penultimo posto, aggravato anche dal successo del Little Club James contro il fanalino di coda Rapallo Ruentes 4-1 con doppietta di Giorgi, Silicano e Parodi, per gli ospiti in gol Toscano. Il successo del Little Club James mette in difficoltà non solo il Cadimare ma anche la Tarros Sarzanese. I rossoneri diretti dal tecnico Simone Calise sono stati superati nell’anticipo di sabato al "Luperi" 1-0 dal Vallescrivia e pur mantenendo ancora un certo divario dalla zona retrocessione devono alzare le antenne e ritrovare quel successo che contribuisca ad allontanare le preoccupazioni. In parità anche l’altra sfida tra d’alta classifica: Caperanese e Molassana concludono 1-1 con reti del solito Mosto e Ventura rimanendo rispettivamente al terzo e quarto posto. Continua la corsa all’inseguimento della "lepre" Bogliasco il Psm Rapallo che ha avuto la meglio di stretta misura del San Desiderio 1-0 grazie alla rete firmata da Gallio che consente di mantenere la leader nel mirino, distante solo un punto. Prosegue la serie utile del Canaletto di Plicanti che sta scacciando con ottimi risultati la zona calda.

Massimo Merluzzi