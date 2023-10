Promozione. Castelnuovo a Pontremoli

Castelnuovo oggi in trasferta, alle 15.30, al "Lunezia" di Pontremoli contro il Lunigiana Pontremolese di Bracaloni. Questa gara rappresenta, ormai, un classico da anni in Eccellenza e in Promozione: quasi un derby fra Garfagnana e Lunigiana. Finora le squadre si sono equivalse nel gioco e nei risultati. Il Castelnuovo ha 11 punti in classifica, lunigianesi ne hanno 10, ma hanno giocato una partita in meno. Hanno segnato 10 reti ciascuno, con 6 subite dai gialloblu e 7 dagli avversari.

La Pontremolese arriva dalla vittoria di Lamporecchio contro il Meridien, cui, però, mancavano sei titolari. Tra i lunigianesi ci sono giocatori esperti e di buona caratura tecnica come il centrocampista D’Antongiovanni e l’attaccante Petracci.

"Le ultime due nostre buone gare – commenta il dg Emanuele Vichi – hanno evidenziato che siamo sulla buona strada e aspettiamo, inoltre, di essere al completo con il ritorno degli infortunati". "La marcia dei gialloblù – aggiunge il presidente Francolino Bondi – procede spedita. La squadra è forte e affidabile. Siamo contenti".

Dino Magistrelli