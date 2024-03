Promozione. Castelnuovo e Camaiani scatenati: Casalguidi affondato

Castelnuovo

5

Casalguidi

1

CASTELNUOVO: Papeschi, Bonaldi, Romiti, L. Biagioni (34’ st Giusti), R. Biagioni, Inglese, Camaiani (30’ st Tersigni), Bartolomei, Casci (35’ st Baroncini), Benedetti (20’ st Babboni), Santelli (18’ st Cecilia). (A disp.: Labozzetta, Filippelli, Grassi, Bertoli). All.: Pisciotta.

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti (25’ st Magazzini), Campionini (22’ pt Puccianti), Martini, Ceccarelli, Al. Bonfanti, Magliardo (31’ st Spadi), An. Bonfanti, Dani (22’ pt Paccagnini). (A disp.: Niccolini, Robusto, Venturi). All.: Benesperi.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Reti: 5’ pt, 30’ pt, 29’ st Camaiani; 15’ pt Benedetti; 20’ pt Inglese; 3’ st Magliardo.

Note: espulso R. Biagioni 44’ pt; ammonito: Magliardo.

CASTELNUOVO - Gran partita dei gialloblu del presidente Francolino Bondi nel confronto di alta classifica con il Casalguidi e partita praticamente chiusa dopo 30’, con i garfagnini in vantaggio di ben quattro reti.

Gran protagonista della gara il bomber Gianluca Camaiani, autore di tre reti. Al 5’ pasticcio difensivo dei pistoiesi e Camaiani, con un pallonetto, supera Fiaschi. Al 7’ timida risposta degli ospiti con Bonfanti, ma senza esito. Al 15’ cross in area, Benedetti svetta di testa su Campionini e raddoppia. Al 20’, su calcio d’angolo, capitan Inglese, di testa, fa tris per i gialloblu. Al 30’ dormita dei difensori pistoiesi e il velocissimo Camaiani arriva per primo sul pallone e per Fiaschi non c’è scampo. Al 44’, per un contestato fallo da ultimo uomo, viene espulso Riccardo Biagioni. Nella ripresa al 3’ Magliardo segna il gol della bandiera; ma, poi, il Castelnuovo gestisce la partita, nonostante sia in dieci e, al 29’, Camaiani, in progressione, supera i difensori ed è cinquina per i locali.

Nel finale occasione per Paccagnini, ma Giusti salva di testa sulla linea.

Dino Magistrelli