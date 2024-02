Promozione. Castelnuovo recupera Riccardo Biagioni

Il Castelnuovo di Pisciotta, domani, sarà in trasferta a Lamporecchio contro il Lampo Meridien allenato da Magrini, una formazione di media classifica che, però, all’andata, a Saltocchio, fece piangere i gialloblu, in vantaggio con Casci e poi rimontati dai gol dell’"ex" Maiorana e di Massaro. Ovviamente erano quattro mesi fa e il Castelnuovo oggi è sicuramente molto diverso e più quadrato, ma meglio non fidarsi e scendere in campo molto concentrati.

I pistoiesi hanno 33 punti ma una partita in meno, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi contro 7 sconfitte. In casa 3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte. Dai risultati finora conseguiti il Lampo Meridien è apparso più forte fuori casa che ai "Giardinetti" di Lamporecchio, dove gli ospiti spesso hanno raccolto… fiori. I gialloblu hanno 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa non hanno, finora, brillato: 2 vittorie, 4 pareggi e 5 ko.

Domani non ci saranno capitan Inglese per squalifica, Cecilia e Grassi ancora infortunati. In compenso rientrano Riccardo Biagioni e Bartolomei. I tifosi auspicano che i gialloblu ripetano la bella prestazione di domenica scorsa. Comunque, sicuramente, oggi ci sarà da lavorare molto in difesa, ma Bonaldi, Riccardo Biagioni e il nuovo arrivato Romiti assicurano una buona copertura, insieme al portiere Papeschi che dà molta sicurezza al reparto.

"Ho piena fiducia – commenta il presidente Francolino Bondi – . Il Castelnuovo è un gruppo forte e compatto e chi viene chiamato in campo da mister Pisciotta risponde sempre alle aspettative".

Dino Magistrelli