Promozione. Casumaro a punto sul campo del Felsina

Felsina

0

Casumaro

0

FELSINA: Bertocchi, Magli, M. Grande, Satalino, M. Cristiani, Blandamura, Frau, Dozzi (34’ st C. Cristiani), Zaccherini (29’ st Gentilini), Caniato (29’ st Cordoni), Betti (34’ st Badiali). All.: Ansaloni.

CASUMARO: Saccenti, Ribello, Franceschini, Barbieri (26’ st Lazzarin), Faggioli, Farina, Bini, Minarelli, Nicoli (40’ st Kla), Vinci (37’ st Cresta), Daniel. All.: Testa.

Arbitro: Cobzaru di Bologna.

Note: ammoniti: Blandamura (F), Bini (C), Cresta (C).

Pareggio per il Casumaro nelle terre bolognesi del Felsina, si torna a casa con un punto dopo una partita povera di emozioni.

Allo Stadio Melotti di Ponte Ronca, si affrontano due squadre con ambizioni diverse, la ricerca di avvicinarsi ai playoff per i padroni di casa, mantenere le distanze dalla zona playout per gli ospiti. Nulla di fatto per entrambe le compagini, perché nessuna delle 2 porta a casa i 3 punti, Ma allo stesso tempo entrambe fanno un piccolo passo nella giusta direzione mettendo in cascina un punticino che comunque muove la classifica. Parte un po’ meglio il Felsina, che al 2’ minuto dopo una discesa di Frau che mette al centro per Zaccherini, che però è in fuorigioco. Al 35’, Traversone di Stalino per Zaccherini che controlla e tira alto sulla traversa. Al 40’ tiro dal limite di Minarelli, Cristiani respinge, sulla ribattuta sempre Minarelli (nella foto) ribatte, ma non centra lo specchio della porta.

Il secondo tempo si dipana sulla falsa riga del primo e se possibile con ancora meno occasioni e condita dai cambi, che lentamente portano ai tre fischi finali. Sicuramente più delusa la squadra di casa, che ha anche provato a vincerla nel finale, e senza esserci mai andata veramente vicina, e più soddisfatta la compagine ferrarese, che porta a casa un punto che forse poteva anche essere l’obiettivo di questa giornata.