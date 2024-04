Promozione. Casumaro lotta ma deve arrendersi in trasferta

Valsanterno

3

Casumaro

2

VALSANTERNO: Bracchetti, Pirazzoli, Valentini, Fabbri, Franceschelli (29’ st Rocchi, 43’ st El Asri), Nati (7’ st Gallinucci), Simone, Castagnini (16’ st Senese), Tonini (33’ st Abiba), Sciuto, Bali All.: Potepan.

CASUMARO: Saccenti, Ribello, Faggioli, Barbieri, Benini, Farina, Testoni, Daniel (26’ pt Minarelli), Franceschini, Guernelli, Ginesi (3’ st Nicoli). All.: Nardiello.

Arbitro: Vallone di Piacenza.

Reti: 2’ pt Guernelli (C), 30’ pt Sciuto (V), 32’ st Gallinucci (V), 37’ st Abiba (V), 48’ st Nicoli (C).

Note: ammoniti: Bracchetti (V), Franceschelli (V), Bali (V), Senese (V), Saccenti (C), Franceschini (C), Guernelli (C).

Valsanterno sempre pių seconda in classifica dopo il successo, sofferto pių del previsto, per 3-2 contro un Casumaro bisognoso di punti. Nemmeno due minuti e le lumache passano in vantaggio, bravissimo Guernelli a sfruttare un errato disimpegno della difesa dei padroni di casa e ad infilare Bracchetti. I padroni di casa patiscono la partenza shock, poi pian piano prendono possesso della partita, ma raramente impegnano in maniera pericolosa l’attento Saccenti. La Valsanterno ottiene il pareggio alla mezz’ora con un fendente, direttamente da calcio di punizione, battuto da Sciuto, palla che attraversa la barriera e che si infila alle spalle dell’estremo difensore del Casumaro. Lo stesso Sciuto, quattro minuti dopo, sfiora il raddoppio con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa. Nella ripresa agguantano il gol del sorpasso al 32’ st grazie a Gallinucci, cinque minuti dopo il tris di Abiba, nel finale Nicoli accorcia.