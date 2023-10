Promozione. Casumaro, quarto ko di fila. La situazione ora è delicata

casumaro

0

atletico castenaso

1

CASUMARO: Saccenti, Ribello, Faggioli (61ì Kla), Barbieri, Benini, Farina, Franceschini, Minarelli (80’ Bini), Nicoli, Vinci (84’ Lazzarin), Daniel (90’ Rimondi). All. Testa. ATLETICO CASTENASO: Musiani, Negrini, Alberti, Garuti (57’ Garuti), Arcesilai, Mazzoni, Maddaloni, Meacci (46’ Pappalardo), Tosi, Bolelli, Boni. All. Mazzoni.

Arbitro: Armando Tortoriello di Imola.

Marcatore: 97’ Boni.

Note: ammoniti Ribello, Faggioli, Vinci, Meacci, Mazzoni, Negrini. Espulso al 78’ Nicoli.

Quarta sconfitta consecutiva per lumache e ora la classifica si è complicata. Il Casumaro è finito nella zona play out, sembrava che dopo il successo in coppa i rossoblù fossero usciti dal cono d’ombra, invece sono tornati sui vecchi problemi, con la solita difficoltà a trovare la via del gol. Soprattutto preoccupa il terz’ultimo posto. Il primo tempo è equilibrato, senza vere occasioni da gol. Più vivace il secondo tempo, che si apre con un’opportunità ospite. Al 50’ cross di Boni per Tosi, bordata al volo, si oppone Saccenti con un ottimo intervento. La risposta è in un’iniziativa di Daniel, l’ex esterno del Sant’Agostino mette in mezzo per Vinci, che raccoglie di testa, a portiere battuto salva sulla linea Garuti e salva il risultato. Al 78’ Casumaro in dieci per l’espulsione di Nicoli per un’entrata scomposta da dietro. All’80’ la formazione ospite si fa viva in attacco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Mazzoni di testa impegna Saccenti. Il Castenaso preme sull’acceleratore nell’intento di approfittare della superiorità numerica. Quando sembra che il Casumaro sia riuscito a sfangarla ecco la doccia fredda. Nell’ultima azione della gara, da un’azione dalla trequarti arriva il gol partita. E’ merito di Boni, appostato sul secondo palo, che di testa insacca. E’ il gol che vale tre punti e la zona play out per gli uomini di Massimiliano Testa.

Franco Vanini