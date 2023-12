Promozione. Cerretese a Larciano. Montelupo, che sfida

Doppia trasferta per Real Cerretese e Montelupo nell’odierno turno di Promozione (fischio d’inizio alle 14.30). Partiamo dalla formazione di mister Petroni, che nel girone A va a far visita ai ’cugini’ della Larcianese. Un match sulla carta alla porta di bomber Bouhafa e soci, ma che essendo un derby esula un po’ dai normali pronostici. I biancoverdi arrivano a questo confronto diretto forti di ben 14 lunghezze di vantaggio, 30 punti contro 16, e con un percorso esterno quasi illibato: soltanto un pari e 5 vittorie nelle 6 trasferte fin qui affrontate, con appena 3 reti al passivo. La Larcianese, però, a sua volta è particolarmente temibile tra le mura amiche, dove ha raccolto 14 dei suoi 16 punti ed ha perso soltanto in una circostanza.

Veniamo poi al raggruppamento B, dove il Montelupo sarà di scena a Guardistallo contro il Colli Marittimi. Per gli amaranto si tratta di uno scontro diretto in chiave play-off visto che i padroni di casa sono avanti di soli 2 punti. Davanti ai propri sostenitori i pisani faticano, ma in trasferta il Montelupo è reduce da due sconfitte consecutive senza riuscire a segnare. Mister Lucchesi spera di recuperare bomber Anedda, alle prese con un riacutizzarsi della pubalgia, mentre non avrà ancora a disposizione l’esperto difensore centrale Alicontri, il quale deve scontare l’ultima giornata di squalifica, e Bini, ancora infortunato.

Si.Ci.