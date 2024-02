Promozione. Cerretese, altra battuta d’arresto. Melani segna di testa ma non basta

CASTELNUOVO

2

REAL CERRETESE

1

CASTELNUOVO: Papeschi, Bartolomei, Bonaldi, Casci (30’st L. Biagioni), Cecilia, R. Biagioni, Inglese, Baroncini (14’st Tersigni), Babboni, Grassi (33’st Santelli) , Camaiani (45’st Bernardeschi). All. Pisciotta.

REAL CERRETESE: Battini, Tolaini (25’st Pagliai), Grasseschi (25’st Lamberti), Meucci, Michelotti, Mordagà, Fedi, Fioravanti (36’st Pisano), Masoni, Melani, Cerboni (31’st Menconi). All. Petroni.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 21’pt Melani;19’st Camaiani, 22’st Bartolomei.

Note: ammoniti R. Biagioni, Bartolomei, Bonaldi, Giusti,Fioravanti, Mordagà.

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Un tempo per uno come gioco, ma il Castelnuovo ha segnato un gol in più dei neroverdi di mister Petroni. Per la Cerretese un’altra fermata dopo quella interna con il Lampo di sette giorni fa. È stata una bella partita con continui cambiamenti di fronte e numerose occasioni. Al 10’ e al 14’ tiri di Fedi senza esito. Al 21’ azione corale degli attaccanti della Cerretese e gol di testa di Melani. Nella ripresa la musica cambia. Al 19’ il pareggio. Grande azione di Tersigni, tiro deviato, pallone che arriva tra i piedi di Camaiani che non perdona. Al 22’ da fuori area Bartolomei trova lo spiraglio giusto con un preciso rasoterra per il 2-1. Il Castelnuovo domina e la Cerretese si fa viva solo nel finale con un tiro di Menconi.

Dino Magistrelli